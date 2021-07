Rúben Amorim puxa pelos jogadores: treino do Sporting foi de intensidade elevada

O Sporting regressou esta manhã a Alcochete para continuar a preparar a nova temporada e, segundo a informação divulgada pelo clube, o treino foi bastante intenso.





De facto, Rúben Amorim comandou mais uma sessão com muita intensidade e em alta rotação, dando privilégio à componente física, mas quase sempre com a presença da bola.Destaque ainda para a integração de Gonçalo Esteves. Tal como Record adianta na sua edição de hoje , o jovem defesa treinou pela primeira vez sob as ordens de Amorim.A formação do Sporting volta a treinar amanhã, às 9h30, novamente na Academia.