Rúben Amorim: «Quem for campeão será, não tenho preferência»

Na antevisão ao jogo com o Marítimo, Rúben Amorim assumiu que o Sporting já está a trabalhar em pleno no futuro e revela que está já definida a lista dos jogadores que precisa e aqueles que poderão sair. Por outro lado, o técnico leonino olhou à luta pelo título e garantiu não ter preferência."Para nós é muito claro. Vai ter interferência no que teremos ao nosso dispor em termos financeiros, mas isso é mais planeamento da direção. Temos claro que jogadores precisamos e quem poderá sair, essa avaliação já está mais ou menos feita. Temos de apostar muito na continuidade, na forma como a equipa joga e nas ligações entre os jogadores. Já temos um planeamento, quer com ou sem Liga dos Campeões. Não vai variar muito quer nas vendas quer nas entradas", disse, em conferência de imprensa."Temos objetivos nossos que nada têm a ver com o Benfica ou com o FC Porto, com o Sp. Braga têm a ver porque estamos na luta. Penso que nos primeiros meses em que estivemos aqui, queria que o FC Porto não tivesse sido campeão para termos ido ao Dragão jogar contra uma equipa que estava para ser campeã, para eles depois sentirem essa dor e utilizarem isso no futuro. Essa ideia mantém-se, quero jogar contra o Benfica na máxima força. A minha observação de há três anos, em que queria preparar o futuro da melhor maneira... Volto a dizer o mesmo este ano. Quem for campeão será, não tenho preferência. Se não formos nós campeões, o resto não interessa. O foco está no Marítimo e depois logo pensaremos no Benfica".