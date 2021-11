Rúben Amorim: «Quem não estiver bem com o Tondela não vai jogar com o Benfica»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão à partida de amanhã com o Tondela (18 horas) e foi questionado sobre a mudança de 'chip' que a equipa leonina terá de fazer depois do apuramento para os 'oitavos' da Champions e a eventual influência que o dérbi com o Benfica, na próxima jornada da Liga Bwin, poderá ter neste encontro com os beirões."Não acredito muito que o jogo do Benfica tenha grande impacto nos jogadores, eles também querem ganhar e manter o seu lugar. Terá mais impacto, a seguir ao Besiktas não atingimos nenhum objetivo, depois do Dortmund chegámos aos oitavos, foi uma noite especial e toda a gente que esteve em Alvalade sabe disso. Preocupa-me obviamente o jogo, por mais que os treinadores avisem. Conheço os meus jogadores, sabem que no próximo jogo, seja no campeonato ou a seguir ao Tondela, a influência que o jogo do Tondela vai ter vai ser importante para escolher o onze para o próximo jogo. É a maior motivação que eles podem ter. Confio em todos, mas quem não estiver bem com o Tondela não vai jogar com o Benfica. Basta um empate e podemos estragar o que construímos nos últimos meses. Temos de ganhar. Se algum mau resultado acontecer com o Tondela e a equipa der tudo, não há problema; se tivermos um comportamento que não está de acordo com a grandeza do Sporting, aí sim, os jogadores podem perder o lugar", vincou o treinador dos leões, numa altura que é crucial como diz ser "sempre"."É sempre. Já tivemos esta conversa sobre fases importantes. Qualquer resultado pode ter um impacto grande nas equipas. As que estão na frente estão a jogar bem, e dificilmente perdem pontos. É nisso que temos de nos focar. Temos uma posição para manter e é isso que temos de fazer. Ganhando 1-0, 3-0, golo de bola parada do Coates, do Pote… o que interessa é vencer. Temos de ser muito fortes porque o Tondela preparou bem o jogo, de certeza, estão motivados e não vêm com responsabilidade. Jogando no Sporting temos de ganhar os jogos todos", sublinhou.