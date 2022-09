Rúben Amorim: «Quem se distrair perde o lugar»

Após a melhor sequência de resultados na presente temporada, com quatro vitórias seguidas – duas delas em contexto Champions perante Eintracht Frankfurt e Tottenham – que devolveram o entusiasmo ao universo leonino, Rúben Amorim foi outra vez claro ao colocar água na fervura. Com o tónico de alertar para os perigos da longa época, pedindo foco constante aos jogadores, o técnico de 37 anos lançou a visita de hoje dos leões ao Boavista, admitindo que só deseja entrar bem na pausa FIFA.

Na realidade, o mais recente triunfo histórico perante o Tottenham em Alvalade já faz parte do passado e Amorim fez questão de ‘limpar a cabeça’ aos jogadores, já com os olhos no duelo de xadrez. “Deslumbramento dos jogadores? Eles são jovens e houve muito impacto. O que fizemos foi falar com os jogadores, treinar e mostrar a tabela classificativa. Temos vários casos da Champions. O Sheriff [da Moldávia] no ano passado ganhou ao Real Madrid fora, fez 6 pontos e não se qualificou. Não conquistámos nada. Não estamos assim tão bem no campeonato. Têm de levar isto com naturalidade. Sabem que quem se distrair, perde o lugar. Estarão preparados para voltar à terra, digamos assim”, garantiu, na antevisão realizada no auditório Artur Agostinho.

Regularidade e fiel aos ideais

Nesse sentido, à imagem do que tem sido apanágio ao longo da época, o timoneiro dos verdes e brancos lembra que é necessário manter uma regularidade ao nível de resultados não só agora, numa fase embrionária, mas ao longo de 2022/23, de forma a recuperar lugares no campeonato – o Sporting até está fora de zona europeia, com 10 pontos, distante dos concorrentes pelo título. “Viemos de uma série comprida de jogos, que termina agora com a paragem de seleções. É difícil trabalhar tantos jogos sem ter uma pausa, mas é sempre melhor trabalhar depois de vitórias. Sabemos da importância do jogo e da nossa posição na tabela; sabemos da dificuldades que vamos encontrar, com um treinador que nos conhece bem. E o Boavista tem um sistema idêntico ao nosso, é uma equipa motivada”, sublinhou, sem esquecer, de forma algo implícita, a fase negativa atravessada anteriormente ao perder com FC Porto (0-3) e Chaves (0-2): “O futebol muda dia para dia. Se perdemos com o Boavista amanhã [hoje], volta tudo para o outro lado.”

Elogio não desvia de caminho

Novamente questionado, na antevisão à deslocação à Invicta, sobre os elogios recentes do presidente Frederico Varandas, numa fase que coincidiu com o regresso aos bons resultados da equipa, Rúben Amorim foi taxativo. “Temos de entender que é uma luta diária. Nem dou razão nem deixo de dar razão. Somos sempre os mesmos. Tenho os mesmos defeitos e virtudes”.

Manter a tradição num ambiente que "dá força" à pantera

O Sporting já não sabe o que é o sabor da derrota numa visita ao Bessa desde 2008, mas a verdade é que o reduto do Boavista acaba por ser várias vezes um local complicado para os “grandes”. O próprio Rúben Amorim recordou tal facto, defendendo que esta partida ganha outros contornos pela envolvência dos adeptos. “Sabemos do ambiente que há no Bessa. Uma das forças do clube é a intensidade em todos os jogos. Temos de ser muito humildes e perceber que ainda não fizemos nada. Vencer jogos deve ser o normal, seja em Portugal e na Europa. É continuar. Temos a obrigação de vencer. Esperamos um jogo extremamente complicado”, vincou.

"Seleção? Fico lisonjeado..."

O facto de passados dois anos o Sporting não facultar qualquer jogador quer à Seleção nacional A como à seleção sub-21 não passou ao lado da conferência de Amorim, o qual desvalorizou a situação e até louvou o seu plantel. “Já falámos várias vezes sobre isso. Os selecionadores fazem as escolhas deles e eu as minhas. Há muita qualidade. Não foi o Trincão – foi o Jota; não foi o Pote – foi o João Félix. Olhamos como motivação e não zangados ou preocupados”, explicou, enaltecendo: “Se fosse selecionador, levava-os a todos [do Sporting]; são perfeitos e de Seleção. Só realça o trabalho do treinador do Sporting que consegue resultados com jogadores que não ainda têm o estatuto de Seleção. Não me sinto beliscado. Até lisonjeado”, vincou.