Rúben Amorim quer "consistência exibicional" mas avisa: «Mais vale jogar mal e ganhar»

Portugal fora da final-four da Liga das Nações

"Portugal perdeu com uma grande seleção, acontece. O futebol é assim, jogámos contra a Espanha, é preciso não perder a noção disso. A Espanha, com mais posse de bola, matou o jogo. Acontece."



Quem vai jogar no ataque

"Depende deles, da semana tudo conta. O rendimento atual conta, mas o dia a dia também. Fazemos poupanças, mas temos de ter uma gestão mais cuidada de todos os jogadores porque vimos durante o último ciclo, e neste jogo com o Boavista, que alguns jogadores estavam tão frescos. É difícil tirá-los, depende das características do jogo e da semana deles. Acaba um jogo, começa outra semana, quem estiver melhor, dependendo das características do adversário, vai a jogo."









Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão do jogo do Sporting com o Gil Vicente, uma partida da 8.ª jornada da Liga Bwin que se disputa amanhã às 19 horas, em Alvalade."Tivemos alguns jogadores que foram para as seleções, outros ficaram e tiveram tempo para treinar. É sempre uma boa fase para ver alguns miúdos, mas alguns também vão para as seleções jovens. Tivemos a lesão do Porro, que está fora, mas trabalhámos outros, como o Marsà, o Arthur, e outros que estão preparados. Não tem sido um início de época fácil. Trabalhámos o que tivemos de fazer e estamos preparados para o jogo.""Já passámos por esta situação. São situações difíceis em clubes grandes, mas demos a volta. Não estamos a ser consistentes nos resultados, mas nas exibições temos mantido um bom nível. Nos jogos que perdemos o resultado foi injusto, mas isso vale o que vale. Trabalhámos durante a semana com os jogadores que temos, aproveitámos todos os minutos para alterar coisas que temos de alterar, relembrar coisas que aconteceram no jogo com o Boavista, olhámos para esses lances. Ajudámos o Arthur a entrar na nossa dinâmica.""Poderá ser um jogador a iniciar o jogo, não temos grandes opções. Os jogadores da equipa B estão cá para isso, alguns foram emprestados para ganharem ritmo. Ele está preparado e fez uma excelente pré-época."Não podemos ficar nervosos com isso mas temos noção. Se durante dois anos fomos tão exigentes e considerámos a época passada escassa, temos de ter noção. Temos de ganhar jogos, é o nosso futuro e o do clube que está em causa, mas temos de manter a consistência exibicional, temos de melhorar os resultados. Mais vale jogar mal e ganhar, andamos a jogar bem e por vezes não ganhamos.""Temos noção do momento em que estamos, os objetivos passam por vencer os jogos todos e depois no fim faz-se as contas. A paragem não é boa quando o último jogo é uma derrota, se fosse uma vitória era bem-vinda, porque temos jogadores a recuperar e outros a precisar de descansar. Mas a paragem não foi boa porque quando uma equipa grande perde ela quer sempre jogar no dia a seguir. O objetivo é ganhar todos os jogos, sabendo a exigência que temos aqui. Sabemos da nossa responsabildiade, da minha responsabilidade, terei sempre a minha ideia. Se no ano passado foi escasso, este ano estamos atrasados no que temos de fazer.""Já não penso assim. São 11 pontos, são muitos pontos, estamos na 7 jornada e não vale a pena fazer contas. No ano passado senti a equipa ansiosa com 3 pontos de atraso... O Sporting é sempre candidato ao título, mas sabemos o momento em que estamos, no fim faremos as contas. Há muitos pontos e títulos em disputa, não há que pensar na tabela.""Jogou contra a Nicaragua, há que ver a diferença que estamos a jogar. É um mundo diferente, ele não teve a escola de jogadores como o Matheus Fernandes. Com muitos jogos não temos tempo para ensinar algumas coisas, daí eles passarem pela equipa B, onde podem aprender coisas básicas do jogo. Como estamos sempre a preparar jogos, não temos o tempo necessário que ele merece. Tem potencial, está a fazer o percurso dele, precisa de algum tempo para estar ao nível que precisa de estar todos os dias.""O Coates, o Porro e o Neto não recuperam. O St Juste será convocado mas não pode jogar de início. O Jovane não recupera. Não há nenhum recuperado.""Isso pode acontecer mas também pode acontecer o Paulinho e o Pote na frente. Completam-se bem. Os jogadores da frente ficaram cá e deu para fazer um bom trabalho com eles. O Edwards pode jogar no meio. Trabalhámos nisso, essa ideia ainda é válida, vamos ver como nos vamos apresentar amanhã.""Neste momento passa-me apenas pela cabeça ganhar ao Gil Vicente porque estou preocupado com o meu lugar e com a exigência que temos de vitórias. O campeonato é o reflexo do treinador, o meu foco está aí. No futuro não sei. Seria difícil trabalhar só de vez em quando no campo, sendo tão jovem."