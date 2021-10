Rúben Amorim: «Queremos dar sumo às nossas exibições mas o principal é vencer»

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Belenenses, no Restelo (20h45), na terceira eliminatória da Taça de Portugal.





"É um jogo da Taça, somos candidatos a vencê-la, é um objetivo para esta época. Temos a mesma vontade, como temos de ganhar a Taça da Liga, estamos no Sporting. É uma equipa de uma divisão inferior, depende muito do que fizermos no jogo, da forma como encararmos o desafio. O Sporting já foi eliminado pelo Alverca, pelo Sacavenense.. Depende mais de nós do que do adversário, um clube histórico, com um estádio bom para se jogar e isso também ajuda. Trata-se de uma viagem curta. Mas temos de ganhar.""É especial porque tenho muitas memórias do clube, do estádio. Fomos uma equipa que, com o caso Mateus ficámos na 1ª Liga e construímos duas boas equipas. Fomos à Liga Europa, jogámos com o Bayern Munique na 1ª eliminatória. Até ao Sequeira Nunes foi sempre muito cumpridor. Tenho boas memórias mas acho que já não está lá muita gente do meu tempo... Teve de descer e agora tem de subir, mas tem condições para isso. É um sítio bom, tem as piscinas, as bombas de gasolina... Vai levar tempo mas tem condições diferentes dos outros clubes e pode voltar onde merece.""O principal é ganhar o jogo e vamos apresentar uma equipa forte. Vamos ter um mês sem folgas, todos têm de estar preparados para vencer o Belenenses e atenção foi por aí, ganhar o jogo, dar minutos a quem não tem tido tanto jogo. Há jogadores que precisam de jogar para estarem bem nos próximos encontros. É um misto de tudo, quem precisa de mais, de menos, quem precisa de ativar após duas semanas de compeição...""O Palhinha veio a crescer desde o Sp. Braga, fez uma grande época e a confiança cresce, marca golos de bola parada, sente-se confortável a jogar sozinho, consegue chegar a muitos lados... O Matheus Nunes transpôs para a estreia o que ele é, um miúdo divertido, que tem noção que podia estar a trabalhar numa padaria e está na Seleção. Mas têm de trabalhar muito. O Palhinha pode melhorar muito na Seleção, no Sporting, nos jogos da Champions... Eles estão bem! Não esquecer que ele não tem assim tantos jogo eutropeus.""É um jogador que teve muitas lesões, temos de fazer gestão em termos de minutos, cargas de treino... A sua disponibilidade para jogar e treinar aumentou muito, começou bem a época, foi o jogador mais importante quando voltámos da pandemia. É algo irregular nas suas exibições, mas tem muito talento. Este é um jogo para ganhar e vão jogar os que estiveram melhor durante a semana.""Queremos fazer mais golos, mas o importante é vencer. Isto revela que o Sporting está a crescer, queremos marcar mais golos, dar sumo às nossas exibições, mas o principal é vencer e esse é o nosso objetivo."