Rúben Amorim: «Queremos descansar os adeptos»

Os números não mentem e neste caso até servem de inspiração aos jogadores do Sporting, que hoje regressam ao Restelo, para defrontar o Belenenses, três anos e meio depois do triunfo por 4-3 para o campeonato. Ganhar é – e sempre será – a palavra de ordem no menu de Rúben Amorim, mas o próprio técnico reconheceu ontem, a lançar o embate da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que o leão pode e deve acrescentar maior expressão quando sai vitorioso, até porque não o faz sem ser pela margem mínima há sete jogos, desde que bateu (2-0) outro Belenenses (SAD), para a Liga Bwin a 21 de agosto; no fundo, Amorim quer mostrar que a crítica pela ineficácia só pode mostrar... a evolução dos seus.

“Queremos fazer mais golos, mas o mais importante é vencer. Já tivemos aqui fases em que ganhar fora dois jogos seguidos era muito difícil, lembro-me de dizer que o Sporting não conseguia ganhar a equipas do oitavo lugar para cima – muito no início –, portanto isto só revela que o Sporting está a crescer”, atirou na sala de imprensa António Capela, na Academia de Alcochete, onde concretizou: “Já não falamos do Sporting vencer consecutivamente, já não estamos sequer a falar de o Sporting vencer títulos – estamos a falar de uma diferença de um golo. O importante é ganhar mas obviamente queremos marcar mais golos, queremos descansar os adeptos e dar sumo às nossas exibições.”

Dois só diante do Arouca

Lembramos, então, os tais sete jogos ora com triunfos tangenciais, ora com empates e ainda sem golos que precipitaram um dos temas da conferência de imprensa de ontem. Tudo começou com duas igualdades (1-1) com Famalicão e FC Porto, no campeonato, às quais se seguiu a goleada (1-5) em Alvalade contra o Ajax – houve outro desaire na Champions, mas fora, com o Dortmund (0-1). Nas três vitórias registadas, duas foram por 1-0, com Estoril e Marítimo, e a terceira por 2-1 em Arouca, onde houve ‘bis’ do campeão, mas com um golo sofrido.

Candidato assumido na Taça

A vontade de dar outros acabamentos ao Sporting fechou a antevisão ao embate no Restelo; a abrir, o tema foi a ambição do treinador dos leões em vencer a única prova que nunca conquistou como treinador em Portugal. E disse-o sem puxar o habitual discurso do jogo a jogo, neste caso de eliminatória em eliminatória...

“Somos candidatos a vencer a Taça de Portugal, é um dos objetivos da época. Esta equipa ainda não a venceu, o treinador também não, mas temos a mesma vontade de vencê-la como a Taça da Liga – é igual, estamos no Sporting. É uma equipa de uma divisão inferior e o que passámos aos jogadores foi que a forma como enfrentarmos este desafio terá grande impacto no mesmo; por exemplo, há duas épocas, com o Alverca, o Sporting foi eliminado [derrota por 2-0] e no ano a seguir, com o Sacavenense, o resultado foi completamente diferente [7-1] – e não estou a comparar equipas, o Alverca era bem mais forte. Depende mais de nós do que do adversário, sabendo que hoje todas as equipas são bem orientadas. Além disso, é um histórico, com um estádio [do Restelo] bom para se jogar, de 1.ª Liga. Temos tudo para fazer um bom jogo.”

Inácio tocado mas convocado

Amorim abordou vários casos específicos no lançamento do encontro com o Belenenses, como o de Gonçalo Inácio, que durante a semana recuperou de uma lesão complicada no pé direito, mas que na quarta-feira sofreu um novo toque no treino. Não saiu dos convocados, mas... “Vamos ver, não queremos arriscar”, disse o técnico sobre a utilização do central. Na defesa, ainda confirmou Neto de fora, com um “desconfortozinho”, abordando, por fim a irregularidade de Jovane. Justifica-a com a necessidade de o gerir nos treinos e jogos, mas atira: “Está melhor!”.

‘Outro’ Palhinha na Champions

Convidado a comentar o momento da dupla titular no meio-campo, que agora está representada na Seleção Nacional, Amorim elogiou as virtudes de ambos mas lembrou que manter o sucesso... dá trabalho. “O Palhinha tem caraterísticas diferentes dos outros que o evidenciam tanto no Sporting como na Seleção; pode melhorar, sentir-se mais à vontade nos jogos europeus. Não tem assim tantos jogos na Champions [4]... Já o Matheus transpôs para a Seleção que é um miúdo muito divertido que sabe que podia estar a trabalhar numa padaria. Tudo para ele é positivo e bom!”