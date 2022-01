Rúben Amorim: «Quis deixar o Matheus Nunes em alerta, nada mais que isso»

Rúben Amorim esclareceu esta sexta-feira, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Sporting de Braga, que quis deixar Matheus Nunes "em alerta" com o seu comentário ao rendimento do médio do Sporting, que perdeu o lugar no onze dos leões para Daniel Bragança."É o desafio de todos os treinadores, quando falei foi para deixar o Matheus também em alerta, nada mais que isso. Fiz o mesmo que todos os treinadores fazem, temos que trabalhar muito, se não estivermos no máximo não vamos ganhar jogos. Queremos deixá-los sempre alerta e só dessa forma é que podemos ganhar jogos", atirou o técnico leonino, elogiando o internacional português de seguida: "É um miúdo fantástico e um exemplo de trabalho."