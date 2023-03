Rúben Amorim recebe quatro internacionais e continua sem Bellerín

Rúben Amorim já contou com Ugarte, Coates, Morita e Fatawu no treino do Sporting e todos estão aptos para defrontar o Santa Clara, no sábado, em Alvalade, às 20h30. Subsistiam algumas dúvidas em relação ao médio uruguaio devido a uma lesão no polegar esquerdo sofrida ao serviço da seleção celeste, mas a mazela não inspira cuidados. Fora dos planos estão Bellerín, Jovane e Bragança, que continuam entregues ao departamento clínico.O treinador leonino, para afinar a estratégia, chamou onze jovens à sessão de trabalho: João Muniz, Jesus Alcantar, Flávio Nazinho, João Ferreira (defesas), Miguel Menino e Diogo Abreu (médios), Vando Félix, Diogo Cabral, Francisco Canário, Joelson Fernandes e Afonso Moreira (avançados).Os leões voltam a treinar na sexta-feira às 10h30 e, no final, Rúben Amorim fará a habitual antevisão na Academia, às 12h15.