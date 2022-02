Rúben Amorim recordou City: «Era importante reagir a um dia muito difícil»

Rúben Amorim comentou as incidências do Sporting-Estoril que culminou com o triunfo dos leões, por 3-0, mostrando-se feliz pelo desfecho do encontro da Liga Bwin disputado em Alvalade."Era importante reagir a um dia muito difícil que tornou mais difícil a preparação mas sobretudo para responder aos adeptos e para agradecer aos adeptos o que fizeram por nós no fim do jogo. Eles mereciam hoje ter uma vitória, voltaram a encher o estádio num jogo a um domingo. As vitórias são todas para eles e esta é especialmente para eles", vincou em declarações à Sport TV, falando, depois sobre as ausências que teve diante dos canarinhos."Os jogadores estão todos preparados para jogar. O sucesso que esta equipa tem vindo a ter, todos sabem que são importantes e, portanto, mais uma vez, tivemos algumas baixas mas todos estão preparados para jogar apesar de termos tidos algumas baixas", reiterou Amorim."Temos de ganhar os nossos jogos. Obviamente, os rivais também têm de perder. Temos mais um confronto direto. Passa muito pelos rivais perderem pontos. Temos um objetivo mas sabemos que isto não mudou assim tanto e a Champions é realmente importante para nós."