Rúben Amorim 'reforçou' plantel com três jovens da formação

O Sporting realizou na manhã desta sexta-feira mais uma sessão de treino, com vista à receção ao Famalicão, no domingo, e Rúben Amorim recorreu à formação para 'reforçar' o plantel.Nesse sentido, o técnico chamou três jogadores que habitualmente são opção nos sub-23: o central Emanuel Fernandes, o médio Tiago Augusto e o médio-ofensivo Lucas Dias.Por outro lado, no boletim clínico continuam a constar os nomes de St. Juste, Daniel Bragança, Jovane e Paulinho.O plantel volta a meter mãos ao trabalho no sábado, às 10h30, e pouco depois, a partir das 12h15, Rúben Amorim fará a antevisão ao duelo com os famalicenses.