Rúben Amorim responde a Guardiola com "canções de embalar"... de Sérgio Conceição

Rúben Amorim abordou esta quinta-feira as palavras de Sérgio Conceição sobre os elogios do treinador do Sporting - o técnico dos dragões falou em "canções de embalar" . Na conferência de imprensa de antevisão ao clássico, Amorim sublinhou a "obrigação" de ir ganhar o jogo na Invicta."Sobre os elogios, ele não quis deixar a equipa dele adormecer, eu faria o mesmo. Sabemos o momento das equipas, o FC Porto está bem e o Sporting também cresceu muito. É um elogio que vale pouco para os treinadores, para nós é obrigatório vencer. Perdendo são 9 pontos [de diferença entre as equipas], empatando 6, mas temos um rival atrás. Temos de ganhar, não podemos diminuir a vantagem para o Benfica e, se queremos lutar pelo campeonato, temos de vencer. A obrigação deste clube é sempre ganhar, não temos a obrigação de não perder, mas sim de ganhar", afirmou.E prosseguiu, abordando os elogios deixados por Pep Guardiola : "São canções de embalar (risos). Temos uma montanha tão grande para escalar contra o FC Porto... O jogo do ano foi contra o FC Porto, não contra o Sp. Braga. Temos o FC Porto e depois a melhor equipa do mundo. Vai fazer-nos crescer, se calhar vai é prejudicar o treinador. O futuro do Sporting vai ser por este caminho. Pote não joga contra o FC Porto, foi a única informação que recebi, depois vou preocupar-me com o City".