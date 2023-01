Rúben Amorim vai hoje responder hoje às perguntas dos jornalistas, a partir das 12h15, na Academia Cristiano Ronaldo: é lá que acontecerá o lançamento da 18.ª jornada do campeonato, com o Sp. Braga, na conferência que sucede a venda de Porro ao Tottenham, além de ter deixado mais perto Bellerín, do Barça, de Alvalade. Antes da conferência de imprensa, há sessão de treino agendada para as 10h30.