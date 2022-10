Rúben Amorim anuncia duas baixas e um regresso para o jogo em Arouca

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo de amanhã em Arouca, para a 11.ª jornada da Liga Bwin. O treinador do Sporting revelou que Morita vai falhar o encontro e que Ricardo Esgaio estará de volta aos convocados, quando questionado sobre se terá de gerir a equipa frente ao Arouca."A gestão é feita de acordo com os melhores jogadores que temos para vencer o Arouca. O Morita está fora, não sei por quanto tempo, temos de fazer exames. O Paulinho está fora também, de resto o Neto e o Bragança continuam fora. O Esgaio volta. O St. Juste continua limitado, mas o resto do pessoal está pronto para o jogo", frisou na conferência de imprensa."Precisamos de estar muito frescos fisicamente pelas caraterísticas do Arouca. Médios muito habilidosos como o David Simão e o Alan Ruiz, e depois têm jogadores na frente que vão causar problemas se não pressionarmos. Não vamos pensar no Eintracht, o nosso objetivo e prioridade é o campeonato e aí estamos atrasados. A energia e frescura física vão ser dois fatores muito importantes para este jogo. Em relação ao sucesso desportivo, é a tal história de que em Portugal fazemos muito com menos, em comparação com outros campeonatos. Treinadores, clubes, formação, departamento, trabalham todos muito bem. No nosso campeonato talvez tenhamos de melhorar em algumas coisas. Em Portugal não há ainda a ideia do investidor, temos de vender. Isso faz parte das caraterísticas dos clubes e do nosso campeonato, mas em termos do que está ligado ao futebol somos bastante profissionais", garantiu.