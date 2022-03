Rúben Amorim revela o que disse ao intervalo: «Pouco interessam agora os pontos»

Rúben Amorim comentou o aumento da vantagem pontual para seis pontos para o Benfica e a luta com o FC Porto pelo título, desvalorizando os pontos."Foi um pouco o que eu disse aos jogadores ao intervalo. Pouco interessam agora os pontos. Nós queremos é jogar bem e ganhar jogos. Temos de ganhar e o rival, FC Porto, precisa de perder pontos. Temos o Benfica atrás. Tudo pode acontecer porque aconteceu o ano passado. Até foi aqui, em Moreira de Cónegos, que tínhamos 10 pontos de avanço e empatámos no último minuto… O futebol é muito imprevisível. O foco tem de ser jogar cada vez melhor e ganhar os nossos jogos. Depois logo se vê", vincou em declarações à Sport TV."Foi muito em cima da hora mas entrou o Feddal. Têm características diferentes. O Feddal fez um bom jogo e cumpriu o que tinha de fazer. O Inácio está mais rodado, obviamente, e tem uma saída de bola que ajuda neste tipo de jogos. Acabou por tudo correr bem.""Tem umas características que nós não tínhamos. É muito forte a receber a bola entre linhas e de entrar nas defesas e desequilibrar. Foi o que ele fez. Acho que ainda pode fazer muito mais mas está no bom caminho. Fez o seu trabalho e vai aproveitando as oportunidades sabendo que é uma equipa difícil, principalmente quando estão todos disponíveis na frente. Ele vai crescer mais."