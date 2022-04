Rúben Amorim revela que Feddal não vai defrontar o Tondela

Rúben Amorim explicou esta sexta-feira que Feddal não vai defrontar o Tondela, amanhã, na 29.ª jornada da Liga Bwin. O defesa marroquino sentiu "dor no treino"."Em relação à equipa, temos dois castigados. Feddal sentiu dor no treino e vai estar fora, teremos o Marsà na convocatória e os restantes estão todos aptos. Estamos num bom momento para voltar a fazer grandes exibições. O Tondela mudou de treinador, jogam num sistema diferente, com miúdos talentosos. Têm de fazer pontos mas sabem que vão defrontar uma equipa que luta pelo título. Jogadores como o Tiago Dantas, Rafael Barbosa, têm formação em clubes grandes. Jogar bem, fazer golos e tentar não sofrer", explicou o treinador do Sporting.