Rúben Amorim: «Ronaldo é sonho do Sporting mas não temos o dinheiro»

Se há Sporting, há perguntas sobre Cristiano Ronaldo: a tendência dos últimos meses repetiu-se, por iniciativa de jornalistas ingleses. Numa altura em que o craque português perde cada vez mais espaço nas opções do Man. United, Amorim assume que o regresso de CR7 à casa que o formou "é um sonho do Sporting", só que outros valores – monetários – são entrave. "É jogador do United e ainda o será durante alguns meses. Não temos dinheiro para pagar o salário dele", atirou, entre sorrisos, sem dar importância às desavenças de Ronaldo com o seu treinador. "Eu já tive os meus problemas com alguns jogadores do Sporting, ele é problema do Ten Hag".