Rúben Amorim: «Ronaldo? Fico feliz é por manter o Matheus. Rejeitou propostas que lhe mudavam a vida»

Rúben Amorim disse estar contente com o plantel atual do Sporting. Após a derrota nos penáltis com o Sevilha, para o Troféu Cinco Violinos, foi questionado sobre Cristiano Ronaldo e confirmou que Matheus Nunes rejeitou propostas para ficar."Se Ronaldo é hipótese? Já soube disso, não leio nada, não vejo nada. Para mim a realidade é outra, é manter os meus jogadores. Fico feliz é pelo Matheus Nunes ainda estar cá. Fico feliz por os jogadores do Sporting, como o Matheus Nunes, rejeitarem ofertas que lhes mudavam a vida para ficar no Sporting. Essa é a minha realidade, estou muito feliz com o meu plantel e os meus jogadores são os melhores do Mundo", disse o treinador à Sport TV.Sobre os elementos novos que chegaram, foram vários os elogios: "a adaptação está a correr muito bem, a maioria já jogava em Portugal, por isso a adaptação é mais fácil. Demora algm tempo pois vêm para um clube com grande exigência mas estou muito satisfeito com a equipa e vejo com bons olhos a nossa próxima época", finalizou Amorim.