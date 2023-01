Rúben Amorim comentou o interesse que Pedro Porro e Marcus Edwards estão a suscitar em Inglaterra. O treinador do Sporting lembrou que este é um mês "decisivo" para equipa."Não tenho medo de nada. Temos de ter noção do momento do clube. Estamos a crescer como campeonato, não somos uma liga tão atrativa como outras e não conseguimos pagar certos ordenados, temos essa dificuldade. Já fizemos coisas iguais no passado. Falamos muito do Matheus Nunes, mas o Sarabia no ano passado esteve envolvido em 26 golos. Perdemos esses golos, não tivemos qualquer contrapartida financeira e não podemos viver assim. Quando perdemos um jogador assim, temos de receber dinheiro para refazer a máquina. Sabemos a quantidade de ataques que passam pelo Porro e pelo Marcus, ninguém é ceguinho aqui mas o mercado é como é. Como foi dito, saem apenas pela cláusula. Estão muito contentes no Sporting e é continuar e ganhar ao Marítimo", disse o treinador do Sporting.