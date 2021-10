Rúben Amorim satisfeito com vitória mas assume: «Precisamos do segundo golo para serenar»

Rúben Amorim mostrou-se globalmente satisfeito com a atuação do Sporting diante do V. Guimarães, numa partida na qual os leões venceram por 1-0., ainda que assuma que o conjunto de Alvalade necessita de marcar mais um golo para se serenar.





"Foi um jogo com duas equipas a querer ganhar jogo, diante de um adversário bem organizado, mas a querer ter bola. Penso que começámos melhor, tivemos oportunidades, acabámos por marcar, foi anulado, e depois aparece uma bola parada a abrir marcador. O Vitória sempre perigoso nas transições, mas nós controlámos bem, mais na primeira do que na segunda parte. Na segunda podíamos ter feito o segundo golo a abrir... Precisamos do segundo e o terceiro para serenar a equipa. Apesar de estarmos confortáveis a defender, ao perder intensidade na frente, fruto do cansaço, os defesas ficam mais longe, os médios com muita gente e se não temos pressão sofremos mais. Mas sabemos defender. Há mérito dos jogadores nesta sequência de jogos, estão a dar tudo, a ganhar jogos e é merecido", começou por dizer, à SportTV.Sobre o mérito do golo de Coates (mais um...), Amorim foi claro. "É dele. Obviamente que as bolas paradas são muito bem trabalhadas, temos gente em todas as zonas, bons batedores. Neste caso é bom estar numa equipa grande, pois temos bons batedores. É um momento do jogo em que a equipa é forte".Quanto à importância de estar na liderança a par do FC Porto, o técnico leonino diz que é... "nenhuma". "É como no ano passado. Faltam muitos jogos, jogos muito difíceis. Existe também esta sequência, com jogos europeus, mas estamos a aguentar bem. Ainda assim, basta um empate para mudar tudo. Não há que olhar para isso [a liderança], mas sim para o que temos de melhorar. É normal acontecer o que aconteceu na fase final, com alguma distância nos setores", acrescentou.