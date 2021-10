Rúben Amorim: «Se acontece uma vez pode ser sorte, se acontece duas tem de se dar mérito»

Rúben Amorim admitiu que o 'laboratório' foi decisivo para a vitória do Sporting na Turquia (1-4), em casa do Besiktas, para a Liga dos Campeões. Coates marcou dois golos tirados a papel químico e ainda conquistou um penálti, algo que o treinador destacou.





"Os jogadores e a equipa técnica venceram o jogo, resolvemos de bola parada. Dois golos da mesma maneira, depois no penálti é o Coates a cabecear. As bolas são bem metidas e as situações bem trabalhadas. Se acontece uma vez pode ser sorte, se acontece duas vezes tem de se dar mérito ao trabalho. Mérito ao Carlos [Fernandes], Adélio [Cândido] e Emanuel [Ferro] e aos jogadores, hoje eles desbloquearam o jogo", referiu o técnico leonino na conferência de imprensa."Os primeiros 15 minutos foram do Besiktas, o golo do Coates mudou-nos o jogo. Contra o Ajax, por exemplo, entrámos a perder. As situações do jogo mudam a dinâmica. Depois partimos para uma exibição muito boa, fomos defensivamente competentes e podíamos ter feito mais golos. Depois do 4-1 senti que estava decidido", acrescentou Amorim.O penálti acabou por ser cobrado por Sarabia e não por Porro, algo que Amorim explicou: "Porro fui eu que mandei. Disse que era o Pote [saiu lesionado naquele momento] a bater porque queria mudar o lado, eles tinham reparado que Porro marcou dois penáltis - não quer dizer que marcasse sempre para o mesmo lado -, não estava confortável e eles resolveram. Se falharem pode haver problema, se não, nem me lembro quem marcou. Decidiram dentro de campo e para mim está bem decidido, desde que seja golo."