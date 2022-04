Rúben Amorim: «Se calhar as pessoas já não gostam tanto de mim, mas quero ficar no Sporting»

Rúben Amorim: «Nunca me baixaria a esse nível de andar à 'porrada' com um jogador» Rúben Amorim: «Nunca me baixaria a esse nível de andar à 'porrada' com um jogador»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez este sábado a antevisão ao duelo com o Gil Vicente, que se joga amanhã no Estádio José Alvalade pelas 20h30."Olhamos muito para os jogos, não só para o resultado, e eles têm falhado muitos golos, há fases assim. Muitos dos jogos que não conseguiram ganhar, mereciam-no. Têm um 4-3-3 de equipa grande, é muito bem trabalhado. São muito bons na transição defensiva. O treinador teve um grande impacto na equipa. Vai ser um jogo difícil, as duas equipas ainda têm objetivos na época, e apesar de também termos vindo de derrotas difíceis de digerir, vamos tentar vencer"."Em relação ao Coates não vai estar. Estava em dúvida e achámos melhor não o ter, precisamos de todos no máximo, até porque o Gil Vicente é muito rápido e ele podia ter um problema mais grave se arriscássemos. Jogo tem essa aliciante, para além de termos de ganhar todos os jogos no Sporting. Ir à Champions é essencial, e claro que adiar o título também é bom para animar o campeonato, mantendo viva uma réstia de esperança, apesar de não acreditar muito. O que podemos controlar é a Liga dos Campeões, sabendo que o Gil Vicente é difícil de bater, mas estamos preparados"."Nós podemos mudar as nuances da nossa equipa, e cada vez temos mais. O Benfica mudou porque mudou de treinador, o FC Porto também tem várias variações, o Gil Vicente joga assim desde o início da época. Há treinadores no Mundo que têm sucesso a jogar quase sempre da mesma maneira. Vamos ver... temos um plantel desenhado para a nossa forma de jogar e não se pode mudar tudo de um momento para o outro. Tenho a certeza que os nossos jogadores também se adaptariam a outros sistemas. Olhando para a primeira volta que fizemos, agora jogamos de forma diferente, com posicionamentos diferentes... se tirássemos fotografias em diferentes momentos do jogo, iríamos perceber isso mesmo"."Obviamente que é mentira. Até para o Slimani não é positivo, porque ele terá que arranjar soluções para jogar. Nem sequer tivemos uma discussão. Esse assunto está arrumado, mas ele não teve qualquer comportamento desse género, e não é justo dizer isso. Eu sou o treinador, nunca me baixaria a esse nível de andar à 'porrada' com um jogador"."Mesmo na fase muito boa que tive aqui, foi a mesma coisa. Chego ao fim da época, dou uma semana para o meu agente fazer o trabalho dele. Mas a minha ideia é igual tanto na fase boa como na menos boa. Quero cumprir o contrato com o Sporting, estou feliz aqui. As pessoas se calhar neste momento não gostam tanto de mim, mas gosto muito dos meus jogadores e quero ficar aqui. A evolução que tivemos para dar o passo seguinte, acho que não está na altura de começar um projeto novo. Enquanto jogador cumpri sempre os meus contratos. A minha ideia aqui é a mesma"."Sinto que a equipa é capaz de ganhar os jogos. Não disse o que já disse por causa de teimosia, na época passada senti que podíamos perder pontos a qualquer momento. Disse o que disse para me proteger. A época passada parecia que tínhamos mais condições para ser campeões, mas as pessoas esquecem-se de onde começámos, parecia que a obrigação do Sporting era ganhar o campeonato nacional. Os três grandes têm de lutar por títulos, mas só pode ganhar um, e há dois grandes clubes que não podem ganhar o campeonato quando o outro ganha. O que interessa é estar nas decisões, e nisso nós estamos"."É um se. Uma coisa responde à outra. Quando há blocos baixos há menos profundidade, e o Tiago Tomás sofreu com isso, por isso é que fomos buscar o Slimani. Somos muito melhores em ataque continuado, passamos mais tempo nesse aspeto. Temos jogadores que se adaptam a isso, e os jogos com Tondela e Boavista provam isso. Blocos baixos são difíceis de penetrar, e não tendo o Porro faltou-nos o um para um. Isso é algo que planeámos para a próxima época. Já começámos a preparar a próxima época, com tempo, e principalmente aqui, que tem de ser muito tempo antes. O Tiago fez uma adaptação boa ao Estugarda, nós vemos os jogos do Estugarda. É um futebol completamente adequado às caraterísticas dele, e tenho de falar com ele, é muito importante para mim. Os jogadores têm de saber para o que vêm. Logo vemos, falarei com o Viana. O Tiago tem muito talento e tem caraterísticas específicas, mas para o ano veremos".