Rúben Amorim: «Se há jogador que levava para qualquer sítio e momento é o Esgaio»

Depois das críticas do fim de semana, Ricardo Esgaio foi chamado à equipa titular do Sporting de urgência, para suprir a lesão de Pedro Porro, e acabou por responder positivamente, ao assistir para um dos golos de Tabata. Após o encontro, Rúben Amorim abordou a situação e deixou claro que o lateral é um jogador da sua total confiança."O Esgaio não tem de provar nada a ninguém. O futebol é assim... Dentro do negativo que foi, foi bom para perceber aquilo que falamos todos os dias, que o futebol é instável, tudo muda num instante. Mas o que não muda é a forma como olhamos para ele. O Esgaio é um grande jogador. A opinião que vale é a minha, sou eu quem o mete a jogar. Se há jogador que levava para qualquer sítio e qualquer momento é o Esgaio. Tem de sofrer, é o futebol, são as redes sociais. Se não quer sofrer, que não as tenha!", atirou o técnico, à SportTV.Amorim falou ainda de Pedro Porro, que falhou o jogo por lesão. "Não se sentiu claramente preparado. Nesta fase em que fez a recuperação, morreu-lhe um familiar, teve o stress de ir a Espanha... Faz parte da vida e ele terá tempo para recuperar. É melhor assim, porque não agravou e teremos jogadores para substitui-lo".