Rúben Amorim: «Se não fizesse esta gestão criaria alguma desconfiança no grupo»

O Sporting bateu este domingo o Arouca, por 2-0, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que os golos leoninos viriam a surgir apenas na segunda parte, e com assinatura dupla de Islam Slimani (46' e 52').

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim explicou por que fez tantas alterações no onze da equipa na receção à turma arouquense, afirmando que se não o fizesse "criaria alguma desconfiança no grupo".





"Este é o jogo mais importante, era mesmo muito importante, muito mais do que o City, sabemos que são mundos completamente diferentes. O Ugarte se jogasse de início e se lesionasse era complicado porque já não temos médios-centros. O Porro veio de lesão. É importante para os outros percebessem que mesmo quando o treinador está apertado confia neles porque sempre fizemos esta gestão. Seria um pouco estranho se não o fizéssemos porque criaria alguma desconfiança no grupo. Eles sabem que todos contam. Foi sangue novo", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações aos microfones da Sport TV."As sete derrotas custa ouvir. Eles têm respondido sempre bem, mesmo depois de vitórias ou empates. Não foi tão justo mesmo para um Vinagre, para o Esgaio... Metê-los todos ao mesmo tempo. Mas eles tiveram sempre um comportamento exemplar. Na segunda parte tivemos mais oportunidades e acabou por ser uma vitória normal.""Foi o contrário disso, o bruaá do estádio depois de uma derrota é complicado, disse-lhes que compreendia antes de lhes dar na cabeça, no fim da 1.ª parte estavam a ser muito precipitados e não era preciso. O Bruaá é normal, eu já estive nessa situação. Foi o contrário de uma conversa dura.""Tenho plena noção do meu papel no Sporting. Tudo muda rapidamente. Tenho a mesma duração do que os outros treinadores nas vitórias. Estou feliz. Estamos a fazer as coisas bem, claramente. Mas continuo igual", terminou.