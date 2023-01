Questionado sobre a aposta em Youssef Chermiti na fase final do dérbi com o Benfica , Rúben Amorim revelou que os leões estão a trabalhar para renovar o contrato do avançado de 18 anos e garantiu que, caso o acordo seja alcançado, o Sporting não irá contratar nenhum avançado."Olhando para o Chermiti... Estamos a discutir um novo contrato com ele. Se assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra, se ele assinar um novo contrato não vou buscar mais nenhum avançado centro", disse o técnico, em conferência de imprensa.Chermiti, refira-se, tem contrato com o Sporting até 2024.