Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao V. Guimarães, marcada para sábado, às 21h15, a contar para a 10ª jornada da Liga Bwin.



Melhor momento da equipa?





"Já houve outras fases em que ganhámos e demonstrámos ser uma equipa muito forte. Isso vale nessas ocasiões e nesta. Tudo muda. Já ganhámos vários jogos e depois com uma derrota cria-se alguma dúvida. O V. Guimarães é uma equipa com uma excelente treinador, vem de três vitórias e de um empate com Benfica onde fez um grande jogo. Tem jogadores muito perigosos na frente. Ainda se está a construir, tem um treinador corajoso e talentoso. Estamos preparados, vai ser grande jogo. Se não for, que ganhe o Sporting.""Como não tem responsabilidade, a pressão está do lado do Sporting. Vem a Alvalade num bom momento. São muito fortes a atacar, são bem trabalhados. Quando se pressiona alto e se ataca muito é difícil. Tem vários jogadores que pode apresentar na frente. O Rochinha e o Edwards mudam de lados, o Quaresma joga mais aberto. Há incerteza nos jogadores mas conhecemos bem a forma de jogar. Um treinador que trouxe algumas coisas do Paços. Os perigos surgem da equipa em si e no bom momento. Se o V. Guimarães perder em Alvalade não será problema. Ao contrário será um problema para o Sporting.""Vai jogar a melhor equipa. O principal foco sempre foi o campeonato. O V. Guimarães vai-se apresentar no máximo. A melhor forma de preparar o Besiktas é ganhar no campeonato.""Quem iria jogar era o Tiago Tomás. O Pablo ia jogar noutra zona. Jogar ali o Sarabia, o Jovane, o Tabata ou o Dani é para tirar a referência e aproveitar movimentos de jogadores. O Nuno Santos também é muito esperto a aproveitar esse espaço. Não é um 3x4x3 normal. Vamos mudar o sistema sem dar foco a isso. Mudando as caraterísticas do jogador, muda a forma de jogar. Gostei do Sarabia, saiu bem das zonas, é inteligente. Deu resultado. Ganhámos e controlámos o jogo.""Todos os jogadores são um problema uns para os outros. Todos podem jogar nas 3 posições consoante o que queremos para os jogos. Podemos ter lesões. Se Deus quiser estaremos na final four [da Allianz Cup] e vamos manter-nos na Europa… Vai dar para todos. Depois há jogadores da formação, da equipa B... A porta está aberta a toda a gente."