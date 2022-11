Rúben Amorim: «Sei que vai correr bem outra vez»

Foi um dia preenchido, com a agenda repleta de eventos e igual dose de responsabilidade, aquele que Rúben Amorim viveu ontem, mas que culminou numa decisão que deixa o universo leonino satisfeito e vai ao encontro, desde logo, das pretensões da direção leonina e do técnico de 37 anos: a renovação até junho de 2026. Em passo acelerado, mas com a tranquilidade de todos os pormenores estarem definidos nas conversações com a SAD, que Record revelou a 29 de outubro, Amorim reforçou ontem a continuidade no clube, um marco assinalado pelo próprio, que não esconde o peso da confiança e a inerente pressão associada.

"Gosto mesmo muito de cá estar. Podia ter saído mesmo em grande, ou bem nesta fase, sei que é um risco grande, mas vale a pena. Sei das noites em que não vou dormir, vou ter muitas alegrias e desilusões. Na última fase, tentei mostrar às pessoas que estava disponível a sair se isso fosse o melhor para o clube, mas senti o contrário. Juntou-se a fome com a vontade de comer", admitiu, numa primeira análise, no podcast ‘ADN de Leão’, antes de reiterar a mensagem de há 2 anos: "Tenho a certeza de que vai correr tudo bem outra vez, como já correu bem uma vez!"

Na hora de deixar tudo preto no branco, numa cerimónia sem a presença de jornalistas em Alvalade, e com a porta 10-A como pano de fundo, cenário idêntico ao que sucedeu na primeira assinatura de contrato em março de 2020, Amorim foi claro ao traçar as diretrizes para o novo capítulo. "Sabemos que serão três anos difíceis, onde vai haver muitas alegrias e também por vezes desilusões. Faremos tudo para que o Sporting seja um clube muito melhor daqui a três anos", disse.

Consonância com o presidente

O repto de Amorim estender o vínculo por mais dois anos – tinha contrato até 2024 – foi cedo lançado por Varandas, tal como o nosso jornal adiantara, dado que, no meio de uma crise de resultados, pesou na decisão do técnico. "É muito importante receber a confiança de um clube enquanto se tem contrato. Se calhar, no pior momento que vivi enquanto treinador, a direção demonstrou interesse em renovar comigo com maior duração. É um sinal de grande confiança e de que, mesmo com os problemas que as famílias têm, conseguimos resolver os nossos", frisou.



Cláusula idêntica: 30 M€ cá; 20 M€ fora



Depois de já ter renovado pela primeira vez em março de 2021, Amorim voltou a estender o vínculo com o Sporting, ainda que, desta feita, o acordo só contemple a revisão ao nível da duração. Ora, o técnico passa a estar ligado contratualmente ao emblema de Alvalade até junho de 2026 mas, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, tanto o vencimento (6 M€ brutos por ano) como a cláusula (30 M€, em Portugal) não sofreram alterações. Todavia, tal como noticiámos a 25 de outubro, no acordo em 2021 ficou definido que a cláusula se fixa nos 20 M€ se Amorim for negociado para um clube do estrangeiro.



Filho será do Sporting... à imagem do pai



Nos momentos que antecederam o anúncio da renovação de contrato com os leões – notícia avançada por Record na edição online e depois confirmada por Amorim –, o treinador, e ex-jogador do Benfica, fez, no 'ADN de Leão', uma viagem pelo percurso desde a juventude até hoje, assumindo que já vê o filho... sportinguista. "Ele está meio dividido, o pai deixa-o escolher livremente, mas tem a mãe a fazer força. Já viu algumas vitórias e vai ser um bocadinho sportinguista, como o pai já é", brincou, numa conversa na qual até teve direito a uma camisola especial para assinalar a renovação.





Além do mais, Rúben desvendou certos aspetos da vida privada, onde revelou ser "muito desorganizado" e abordou o gosto pelo kickboxing. "Para treinar o Sporting tem de ser [risos], ajuda a aliviar a pressão."Nesta espécie de janela indiscreta, Amorim destacou ainda a paixão antiga pelo hóquei em patins e a rejeição às redes sociais. "Patinava mal e convenceram-me a ir para a baliza quando me deram a camisola 10. Ainda vou visitar a equipa de hóquei. Redes sociais? Com os comentários, creio que nenhum treinador devia ter. Tive o Hi5 e mIRC, mas quando comecei a namorar com a minha mulher havia muita coisa a apagar", atirou, bem-humorado. Ao falar do plantel, Rúben garantiu que era melhor guarda-redes... do que Porro e assumiu o desconforto ao ser tratado por 'você'. "Até o Neto faz isso e nós jogámos juntos [na Seleção] e tomámos banho juntos", vincou.