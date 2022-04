Rúben Amorim sem medo dos amarelos: «Não vou poupar ninguém»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã do Sporting com o Paços de Ferreira, em Alvalade, uma partida da 28.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 20h30."Foram duas semanas boas, tivemos jogadores fora, não tivemos muitas oportunidades para ver miúdos, que também foram às seleções, o que também é positivo. Mas trabalhámos bem com os jogadores que ficaram e preparámos da melhor maneira este jogo, contra uma equipa que fez 22 pontos desde que chegou o César Peixoto. Está cheia de confiança, vem cá sem pressão. Preparámos-nos na melhor maneira e estamos a postos para vencer o jogo.""Vão jogar os que entendermos ser os melhores para este jogo, não vou poupar ninguém. Se alguém levar amarelo, tenho outros jogadores. Temos muita qualidade, este é o jogo mais importante, não sabemos qual vai ser o mais difícil. Sempre pensámos assim e vamos seguir este caminho. O que fazemos é apresentar a melhor equipa.""Vou mudando a opinião, era muito tradicional mas acho bom para futebol as 5 substuições. Temos outra capacidade no banco, dá-nos mais 'nuances' táticas e ajuda a mexer com o jogo. É importante na gestão do plantel e do grupo, cada vez mais os treinadores têm atenção a toda a gente, para todos estarem motrivados. Acho que as 5 substituições deviam ficar, mudei a minha opinião, faz todo o sentido em campeonatos em que as equipas estão sempre a jogar."