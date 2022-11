Rúben Amorim: «Sempre dei tudo pelo Sporting e vou sempre dar até ao último dia»

"A parte tática e estratégica ajuda a parte mental. Tivemos um início de época difícil, esta última derrota custou-nos e não me pareceu justa. Isso vale o que vale. As exibições, o controlar o jogo, as oportunidades dos adversários... Temos de nos focar na tarefa. Se eles se sentirem confortáveis no jogo e souberem o que têm de fazer, isso ajuda na parte mental e a focarem-se no que têm de fazer em campo"."Sempre dei tudo pelo clube e vou sempre dar até ao último dia. Obviamente o título ajuda, mas sei que não é algo eterno. Somos coerentes naquilo que fazemos e acho que é notório que o desgaste dos adeptos é o meu também. Olham para o treinador do Sporting e veem que ele está a dar o máximo, e estou. Se não conseguimos resultados é talvez alguma falta de sorte e de capacidade do treinador, mas não é falta de esforço e empenho. Em relação às lesões já falámos sobre isso. A bola do Nuno Santos não tem nada a ver com fisionomia. O Ugarte levou dois pisões no mesmo pé. Tivemos várias lesões traumáticas que não controlamos. Lesionaram-se os três centrais que jogam com o pé direito, o que nos cria dificuldade na rotação. O St. Juste tivemos de apressar, lesionou-se duas vezes. E depois são fases. Quando perdemos tudo aumenta, o stress, a ansiedade... Fazemos a nossa observação. Sempre tivemos plantéis curtos e deu sempre para tudo. No primeiro ano disseram que era por termos menos jogos, no ano a seguir ganhámos dois títulos e fizemos os mesmos pontos. Estamos a fazer o trabalho com o St. Juste que fizemos com o Feddal, que bateu o recorde de jogos. Estamos a ter algum azar e acontece".