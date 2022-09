Rúben Amorim: «Senti na 1ª parte que a revolta da equipa pelos resultados que temos tido ficou demonstrada»

Marcar cedo para tranquilizar a equipa?





"Não foi uma estratégia. Foi simplesmente o nosso trabalho. Nós sabemos o que estamos a fazer. Gostei mais do jogo na primeira parte com o Chaves. Tivemos mais oportunidades mas quando se marca olha-se muito para o resultado. Hoje fomos muito consistentes no jogo e marcámos."





Na segunda parte, houve mais demérito do Sporting ou mérito do Estoril?





"As duas coisas. Não há apenas uma coisa. Baixámos um bocadinho o rendimento. Controlámos sempre o jogo, sem oportunidades do Estoril, até pelo vento, que não estava assim tanto. O pontapé na frente poderia fazer problemas na nossa equipa."

"Entrámos muito bem, fizemos uma excelente primeira parte. Ao contrário do jogo com o Chaves, conseguimos marcar. Deu tranquilidade. Na segunda parte não entrámos bem. Na primeira parte senti que a revolta da equipa pelos resultados que temos tido ficou demonstrada. Na segunda, senti a intranquilidade das duas derrotas seguidas. Temos de viver com os dois momentos. O que interessa é que na altura em que estávamos bem marcámos. Depois, o Estoril não teve oportunidades no decorrer do jogo. Teve bolas dadas por nós no início, mais uma vez. Portanto, parece-me uma vitória claramente justa da melhor equipa", começou por dizer em declarações à Sport TV.