Rúben Amorim: «Seria difícil tirar alguma coisa ao Edwards sobre o Vitória»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o V. Guimarães, da 27.ª jornada da Liga Bwin (amanhã, 20H30) e foi questionado sobre se Edwards, ex-vimaranense, teve uma "chamada especial ao gabinete do treinador"."Não, nada. Seria difícil tirar-lhe alguma coisa sobre o Vitória. Ele está cada vez melhor, tem de perceber a forma como jogamos. A observação do adversário fica connosco, os jogadores mudam, a equipa do Pepa tem uma identidade própria. O Edwards era um jogador muito perigoso sempre que jogávamos com o Vitória. Mas não chamámos o Edwards. Fizemos a observação e ele ainda está numa fase em que se está a adaptar", afirmou.