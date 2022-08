Rúben Amorim: «Slimani teve várias oportunidades para me dizer as coisas na cara e nem abriu a boca»

Um dia depois dos comentários deixados por Islam Slimani nas redes sociais , nos quais criticou diretamente Rúben Amorim, o técnico do Sporting reagiu em conferência de imprensa, deixando claro que, no seu devido tempo, disse "na cara" tudo ao argelino e que este não contestou."O Slimani está muito preocupado com a imagem que passa, no que as outras pessoas pensam. Não está preocupado com a situação em si. Esperou pelo timing certo para, nesta fase, fazer as suas queixas. Vejo de outra forma. A mim basta saber o que aconteceu e que ele o saiba. Isso é o mais importante para mim. O que os adeptos pensam, por mim quero que o Slimani continue a ser o herói que é para eles. De mim não terá nenhuma crítica nesse aspeto. O staff e jogadores sabem o que se passou. A mim é-me completamente indiferente aos adeptos... Não vou ser eu a responder ao Slimani. Porque disse-lhe tudo na cara. Ele teve oportunidades para me dizer as coisas na cara e nem abriu a boca. Isso para mim é o principal. Dormi de consciência tranquila. Foi a melhor coisa destas derrotas, estar aqui a dizer que disse tudo na cara. Não tenho qualquer vontade de influenciar os adeptos para um lado ou para o outro. Por mim será sempre o herói que é para os adeptos. Não terá uma resposta da minha parte. Quando voltar a Lisboa terá o meu gabinete aberto para ele voltar a dizer-lhe as coisas na cara. Não será aqui", disse o treinador leonino, na conferência de imprensa posterior ao duelo com o Chaves Questionado sobre a possível vinda de Cristiano Ronaldo, Amorim fugiu à questão e voltou a falar de Slimani. "Eu não garanto nada, o Ronaldo é jogador do Manchester United e penso que continuará a ser. [Sobre Slimani] É-me completamente indiferente, a minha consciência está tranquila e está tão tranquila que eu tinha aqui uma lista inteira para me defender e não o vou fazer. O Slimani teve todo o tempo para me dizer as coisas na cara e não o fez. Os adeptos têm o direito de pensar o que quiserem, se depender de mim o Slimani vai ser sempre um herói para o Sporting. No dia em que quiser falar comigo, o pessoal do clube abre-lhe a porta e pode falar comigo no meu gabinete. Estamos aqui com duas derrotas, na próxima semana poderemos ter três, e eu não vou mudar a minha forma de ser e de estar."A fechar, o técnico do leão abordou as críticas feitas pelos adeptos ao presidente Frederico Varandas. "Não partilho nada, os adeptos dizem aquilo que têm de entender nestas fases. Fomos goleados aqui duas vezes e fomos aplaudidos de pé. Faz parte do nosso crescimento, temos de compreender. Há que fazer as coisas sem grandes dramas. A bola tem que entrar."