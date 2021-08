Rúben Amorim: «Slimani? Vamos ficar com dois avançados»

Rúben Amorim referiu que o Sporting não pensa contratar Slimani, avançado que em julho admitiu que gostaria de voltar aos leões.





"Vamos ficar com dois avançados, Paulinho e Tiago Tomás, e em caso de emergência temos jogadores que poderão passar por lá. Sei que os adeptos gostam muito do Slimani, mas esta é a nossa ideia e passa por aí", garantiu o treinador na conferência de antevisão ao duelo de amanhã com o Belenenses SAD.Recorde-se que o avançado argelino manifestou essa vontade depois do Troféu Cinco Violinos, quando o Lyon visitou Alvalade: "Voltar? Sim, vamos ver. Eu quero, mas… Para mim o Sporting tem uma equipa muito boa, um grande treinador. Fiquei muito feliz por terem ganho o campeonato no ano passado. Vejo 50 por cento dos jogos do Sporting. O Sporting vai ficar no meu coração para sempre, o Sporting é a minha casa".