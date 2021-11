O Sporting voltou a preparar esta segunda-feira na Academia o jogo com o Besiktas e Rúben Amorim só não contou com Tiago Tomás. O avançado continua a realizar tratamento.



A equipa leonina volta aos treinos terça-feira, às 10 horas na Academia, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.





A conferência de imprensa de antevisão da partida da Champions, que contará com a presença de Rúben Amorim e de um jogador, está agendada para as 18h30 no Estádio José Alvalade.O Sporting-Besiktas, da quarta jornada do grupo C da Champions, está marcado para a quarta-feira às 20 horas.