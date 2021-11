Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Amorim só pensa no Sporting Objetivo do técnico é ficar para lá do contrato, válido até 2024, potenciar hegemonia interna no futebol e criar cultura de Liga dos Campeões





• Foto: Vitor Chi