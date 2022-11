Rúben Amorim: «Só vimos metade do Trincão, é uma questão mental»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim reforçou este sábado a confiança em Trincão, reconhecendo que há muito a melhorar."Só vimos metade do Trincão, é uma questão mental e não tem de ter pressa. Quando estiver desbloqueado mentalmente é, quanto a mim, um grandíssimo jogador. Ele treina muito bem e eu vejo nos jogos que o jogo não lhe está a sair, como todos. Mas a forma como continua a treinar e treina cada vez melhor. Não me está, nem de perto nem de longe, a desiludir. Os jogadores têm timing. Todos os jogadores precisam de tempo, da mesma forma que o Ugarte e o Edwards precisavam. Pote chegou aqui e parecia que estava a jogar no Famalicão. O Trincão vai ter o tempo dele. Ainda não vimos nem 50% dele", disse.