Rúben Amorim sobre Adán: «Será jogador do Sporting na próxima época»

Rúben Amorim foi questionado sobre a continuidade de Antonio Adán no Sporting na próxima época, uma vez que o guarda-redes espanhol termina contrato com os leões em junho do próximo ano.





"A vontade do Adán é ficar e a vontade do Sporting é mantê-lo. Será certamente jogador do Sporting na próxima época. De certeza que vai renovar, está ali o presidente e o Viana e queria deixar isso bem claro", reiterou o treinador dos leões, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã com o Besiktas.