Rúben Amorim sobre Alexandropoulos: «Não apresento jogadores»

Com o fecho do mercado a aproximar-se, Rúben Amorim foi esta sexta-feira questionado sobre os ajustes que ainda poderão ser feitos no plantel leonino, nomeadamente se Alexandropoulos vai ser reforço."Não apresento jogadores e não comento um jogador que não está cá, estou concentrado no jogo com o Chaves", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chaves, marcado para sábado às 20h30 no Estádio José Alvalade.