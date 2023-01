Rúben Amorim sobre Diomandé: «Não sabem a quantidade de clubes que estavam atrás dele»

Além de comentar a saída de Porro para o Tottenham, Rúben Amorim tam falou sobre Diomandé. Já sobre Bellerín preferiu não se alongar enquanto não for oficailizado."A equipa do Sp. Braga vale por um todo, tem a ver com a forma como a época está a decorrer. Já tivemos várias oportunidades em muitos jogos e não marcámos. No último jogo, o Sp. Braga resolveu o jogo na última jogada. Não tem tanto a ver com reforços. O Sp. Braga está mais confiante e tem uma grande vantagem: não tem metade da pressão dos clubes grandes. Não olho tanto para os reforços deles. Diomandé é um jogador com muito talento que as pessoas não sabem a quantidade de clubes que tinha atrás dele. Este é o nosso projeto. É assim que vamos crescer, caso contrário estamos sempre a vender os Porros e não contruímos uma base. Bellerín ainda não foi oficializado, quando for vou falar", disse.