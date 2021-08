Rúben Amorim sobre João Virgínia: «É um excelente guarda-redes»

Rúben Amorim deixou elogios a João Virgínia, guarda-redes que chegou ontem a Lisboa para reforçar o Sporting, por empréstimo do Everton.





"O João Virgínia é um excelente guarda-redes, ainda não é guarda-redes do Sporting. É um excelente guarda-redes jovem, com muito futuro. Não posso dizer mais do que isso", limitou-se a dizer o treinador leonino, que não quis aprofundar se Virgínia vem para colmatar a saída de Luís Maximiano ou para ser uma solução de futuro: "Não vou comentar. É um guarda-redes jovem com muita qualidade. O André [Paulo] veio para ser o terceiro guarda-redes. O (Callai) é um grande talento, mas ainda tem 16 anos. A posição de guarda-redes é uma posição de grande pressão. O Max saiu para o Granada. Vamos ver o que acontece."Com vários nomes do Sporting cobiçados por vários clubes europeus, Amorim garantiu que está tranquilo: "Há rumores do Jovane, Palhinha, Matheus, do Pote... não temos certezas de nada. É dia a dia. Não vale a pena sofrer por antecipação."