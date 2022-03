Matheus Nunes nem sequer viajou até Manchester por estar a cumprir castigo, mas entrou na conversa entre as direções do Sporting e Man. City, como Record adiantou, num almoço que teve lugar na passada quarta-feira, no Tast Catala. O restaurante de... Pep Guardiola. Questionado este domingo sobre o interesse que o médio leonino está a suscitar, Rúben Amorim disse que questões dessa natureza são da competência de Frederico Varandas e Hugo Viana."Em relação ao Matheus, é como os outros jogadores. Sei que já houve propostas mesmo em janeiro, a montra da Liga dos Campeões aumentou muito a cobiça sobre os jogadores. Eu faço o meu papel, que é ter uma equipa melhor a cada ano que passa. O papel do Hugo Viana e do presidente é tratar dessas situações", referiu na conferência de imprensa de antevisão do Moreirense-Sporting, marcado para segunda-feira às 20h15.