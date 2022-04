Rúben Amorim sobre o afastamento de Slimani: «Os melhores são convocados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim comentou o facto de Islam Slimani ter sido preterido para o jogo em Tondela, uma notícia avançada em primeira mão por Record "Não há caso nenhum, as semanas de treino são longas. Os melhores são convocados.... os que trabalham melhor, os que fazem tudo dentro do nosso caminho. Quem não faz tem mais dificuldade. Não há caso nenhum. Há uma semana nova, o Slimani está junto das opções e será mais uma opção para o jogo com o Benfica", vincou em declarações à Sport TV.