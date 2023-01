Rúben Amorim sobre o jogo com o Arouca: «A responsabilidade está do nosso lado»

Rúben Amorim não teve dúvidas em assumir o favoritismo no jogo com o Arouca, mas chamou a atenção para as dificuldades do jogo. "Ganhar é sempre melhor, e uma equipa grande tem de ganhar para se sentir bem a treinar. Contudo, quando a equipa tem momentos maus, temos de dar a volta. Temos de olhar para o plano geral e, nos últimos dez jogos, ganhámos oito perdemos um e empatámos outro. Nós queríamos as dez vitórias mas também temos marcado bastantes golos, sofremos quatro nesses dez jogos, não é perfeito mas podia ser pior nesse aspeto . Vamos defrontar uma equipa que já nos venceu, não tem responsabilidade - essa está do nosso lado -, mas olhámos muito para esse jogo e estamos preparados", afirmou o técnico, à Sport TV, onde ainda fez uma análise mais cuidada ao adversário: "O mister Evangelista tem feito um trabalho extraordinário numa equipa com outras ambições mas que se encontra às portas da Europa. Nesse jogo fomos uma equipa pouco intensa, vínhamos de um jogo com o Tottenham e íamos ter um jogo decisivo com o Eintracht e isso pesou. Temos de ter atenção à bola parada, tivemos muitas oportunidades mas não marcámos e melhorámos muito nesse aspeto. Eu não olho para as fraquezas e sim para as forças do Arouca para as tentarmos contrariar".Após ter avançado que Trincão está de fora por doença, o responsável técnico admitiu que Pote pode avançar no terreno. "O jogo com o Vizela foi desbloqueado com golos. Nos primeiros 20 minutos tivemos oportunidades e não concretizámos. A equipa do Vizela estava mais fresca na primeira parte, como é normal, e já não esteve tão bem fisicamente na segunda. O Pote pode jogar nas duas posições", acrescentou.Posteriormente, já após a conferência de imprensa, Rúben Amorim voltou a abordar o jogo na Sporting TV, e deixou um conselho aos seus jogadores. "A sensação que eles têm de ter é que é sempre o primeiro, o resto já passou, é como se estivéssemos aqui a tentar conquistar o primeiro título pois esta equipa se tiver esse sentimento de certeza que joga muito melhor. Nós queremos conquistar um título, o quinto nestes três anos e isso é importante pois é uma sequência boa sabendo que as coisas este ano não têm corrido tão bem como queremos, e ganhar um título é sempre importante pois o clube assim o exige e porque é bom para a equipa crescer com títulos, e há aqui jogadores que não têm nenhum e precisam de sentir isso", sublinhou o responsável técnico que ainda garantiu total foco na competição: "Eu, como treinador, quero que todos os jogos sejam um particular ou uma meia-final sejam todos iguais, agora nós temos dois jogos em que podemos definir um título temos de andar a 200 à hora pois não há amanhã, este é o sentimento que queremos sempre e aqui eles sentem isso. Nós estamos preparados e vamos tentar vencer o jogo".