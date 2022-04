Amorim responde a Conceição sobre os castigos: «Há coisas que dão vontade de rir»

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão do jogo de amanhã do Sporting com FC Porto, da 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal. Os castigos a Tabata, Pepe e Matheus Reis foi um dos assuntos abordados."Em relação a vencer o FC Porto, se olharmos para trás, o FC Porto também não teria vencido o Sporting. O que temos de fazer é marcar mais golos que eles, não temos conseguido fazer porque temos tido empates. O que temos de fazer é marcar mais golos, principalmente quando estamos em vantagem como estivemos no último jogo. Em relação aos castigos, não vou estar a fazer comentários porque não vale a pena, até porque há coisas que dão vontade de rir, como certas pessoas dizerem que não vale tudo para ganhar"."O FC Porto é perigoso em todas as fases do jogo: contra-ataque, ataque organizado, segundas bolas... temos de nos focar no que eles fazem bem, mas principalmente no que nós fazemos bem. Temos de encontrar espaços, etc... o jogo cá [contra o FC Porto] pressionaram diferente. Temos um plano de jogo e vamos tentar segui-lo. Os jogadores conhecem bem a nossa forma de jogar, não variamos muito consoante o adversário, e nesse aspeto estamos bem"."Não vou fazer mais comentários, deu-me vontade de rir, comunicados que me dão vontade de rir. Não deveria falar disso, vamos passar para outra coisa. [Títulos?] Obviamente que tínhamos uma ideia para esta época. Já ganhámos dois títulos. Se olharmos para o passado, houve muitas vezes em que ficámos em segundo lugar e foram consideradas épocas de sucesso. Quando não se ganha o principal título, que é o campeonato, aí toda a gente olha como uma época algo escassa".