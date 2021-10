Rúben Amorim sobre Porro: «É uma prioridade para nós e sei que ele quer ficar»

Questionado sobre a possível contratação de Pedro Porro, que Record dá conta esta sexta-feira, mas também pelo 'post' deixado pelo espanhol nas redes sociais, Rúben Amorim assumiu contar com o defesa espanhol para o futuro e deixou uma frase curiosa quanto à personalidade do espanhol.





"O Porro é um bocadinho exagerado. Viram o que aconteceu com o Belenenses. Faz as coisas muito a quente. Queremos contar com ele, é uma prioridade para nós. Também sei que ele quer ficar. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas", disse.Sobre as tais outras renovações, que anteviu numa questão anterior , Amorim 'retirou-se' dessa jogada e diz não saber quem se pode seguir a Pote. "Eu já tenho contrato durante muitos anos (risos). Poderei renovar daqui a uns anos. Não falei em ninguém especifico. Não tenho informações de nada. Queremos manter os melhores."