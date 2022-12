Rúben Amorim sobre Porro: «Foi-me dito agora que só pela cláusula...»

Rúben Amorim comentou esta quarta-feira o interesse em Porro. "Sabemos que há jogadores na nossa equipa que outros clubes querem. Tivemos esse problema no verão. Se for pela cláusula não podemos fazer nada. Vive um dos mehores momentos da carreira, está muito concentrado no Sporting. Estamos preparados para tudo, sabemos que há clubes que podem pagar a cláusula", disse o treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, marcado para quarta-feira (21h15) no Estádio José Alvalade.E completou: "Tivemos problemas com o Matheus Nunes, foi público, falámos sobre isso. Houve a minha renovação, falámos sobre esses temas e foi-me dito agora que o Porro só sairia pela cláusula. Acredito no que me dizem. É nesse ponto que está a situação do mercado."