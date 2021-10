Rúben Amorim sobre Pote: «É um rapaz robusto e está claramente em condições de ser utilizado»

Pote regressou aos relvados, após lesão, diante do Belenenses na passada sexta-feira, jogo no qual foi titular, e deverá voltar a integrar as opções iniciais de Rúben Amorim para o encontro de amanhã com o Besiktas. Questionado sobre se o internacional português está em condições de ser titular ou se será lançado ao longo da partida, o treinador do Sporting foi taxativo.





"Pote está claramente em condições de ser utilizado de inicio. É um rapaz robusto. A lesão foi no pé, não foi nada muscular. Ás vezes temos receio por ser lesão muscular em dar muito tempo de jogo. Contra o Belenenses disse que podia jogar mais tempo, mas nós temos tudo preparado, isso é algo que não passa só por mim. Fizemos o que tínhamos a fazer como ele e pode ser opção. Não sei se jogará o jogo todo. Têm de esperar por amanhã", realçou o técnico dos leões.