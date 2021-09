Rúben Amorim: «Somos a equipa com menos experiência europeia... mas temos de ter outras coisas»

Rúben Amorim admitiu que o Sporting é claramente a equipa com menos experiência no seu grupo de Liga dos Campeões, mas sublinhou que amanhã, perante o Ajax, terá de haver outras virtudes por parte do seu conjunto. À Eleven Sports, confirmou ainda a ausência de Pote.

Momento especial para o Sporting e para si

"Sim, é um momento importante na carreira de toda a gente, é a melhor competição a nível de clubes, mas é usufruir e tentar vencer, é isso que queremos. Temos o mesmo objetivo de outras competições. Tem um sabor especial, mas é importante e para tentar vencer."

Experiência como jogador

"Jogo diferente, estádio diferentes, grandes nomes do futebol… Não me entusiasmava assim tanto com o hino, mas sim jogar contra outras equipas. É um momento especial, mas deve ser tratado como um jogo normal."

Dose de favoritismo

"Não temos. Somos claramente a equipa com menos experiência europeia, nestes momentos. Agora, temos um ano de trabalho, conhecemo-nos bem, temos uma ideia sólida, sabendo que temos de ter outras coisas, como a ousadia e irreverência."

Coates e Pote de fora

"O Coates é muito importante, o Pote é talvez o jogador mais influente, pelos golos e assistências – dando mais que isso, claro. Estarão de fora a torcer, quem jogar dá o máximo e eles têm de dar às pernas para agarrar o lugar."