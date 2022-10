Rúben Amorim: «Sou feliz quando todos remam para o mesmo lado»

A antevisão referia-se ao jogo de hoje contra o Tottenham, que pode fazer toda a diferença nas aspirações do Sporting na Liga dos Campeões, mas o tema dominante acabou por ser o futuro de Rúben Amorim, que nos últimos meses já foi por diversas vezes associado, precisamente, à Premier League. Instado quanto à possibilidade de esse ser um plano de carreira, não escondeu que quer "estar em grandes campeonatos", mas assumiu que a prioridade é outra: "Sou feliz quando toda a gente rema para o mesmo lado. Pode ser um dos meus objetivos mas não faço planos de futuro. Já estou num grande clube. Gosto desta incerteza, de não saber do dia de amanhã".

A mensagem ganha particular relevância depois do período conturbado que a equipa viveu nas últimas semanas, tendo sido assobiada por alguma massa associativa, gesto que não caiu bem junto do grupo. Algo a que, uma vez mais, Amorim aludiu, quando comparou o atual momento com aquele que viveu na primeira época em Alvalade. "São alturas completamente diferentes. A única parecença que vi foi o ambiente no estádio com estes últimos resultados, senti esse ambiente do passado", frisou, traçando daí para a frente uma mudança de 180 graus: "Estamos a anos-luz de quando chegámos aqui. Vemos um clube completamente diferente em termos financeiros e na sua estrutura. Está tudo num bom caminho. Esta equipa tem uma identidade que a outra não tinha e um conjunto de jogadores que não se compara", apontou.

Um crescimento que, de resto, Amorim espera ver hoje refletido com o Tottenham. Vamos atirar-nos ao jogo, procurando a vitória, sabendo do poderio do adversário. Quando a bola rolar, vamos querer ganhar", disse, à Sporting TV.

Varandas "orgulhoso"

Rumores à parte, Frederico Varandas sublinhou, à partida de Lisboa para Londres, o agrado da direção com Amorim: "Tem contrato até 2024 e não podemos estar mais satisfeitos e orgulhosos". Palavras que enchem o treinador de "alegria". "É bom ouvir alguém que confia no nosso trabalho, sabendo que isto é dia-a-dia", lembrou.



Edwards a crescer e Paulinho é opção para o que der e vier



O embate será especial para Edwards, dado que o inglês vai jogar na cidade que o viu nascer e logo contra o clube onde se formou. Questionado pela imprensa local quanto à decisão do Tottenham em libertá-lo em 2019, quando rumou ao V. Guimarães, Amorim mostrou-se pouco surpreendido. "Acontece com vários jogadores. Os treinadores e o scouting não têm de acertar sempre, há jogadores que num determinado momento não têm nível - e não falo só de talento", frisou, considerando que o extremo "tem muito". Ainda assim, concretiza a ideia anterior, assumindo que Edwards continua em fase de crescimento: "Pode melhorar na relação com o treino, horários e em manter o nível alto todos os dias, não só nos jogos".De resto, falando do ataque, o treinador reforçou a confiança em Paulinho, após a boa exibição com o Casa Pia. "Não vou entregar se vai jogar. Tendo o Pote, ou não, seria sempre uma opção para entrar de início", rematou.