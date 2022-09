Rúben Amorim: «Sou o 13.º melhor treinador da Liga»

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Estoril, da 5.ª jornada da Liga Bwin, marcado para as 21h15. O treinador do Sporting preferiu desvalorizar o facto de agora ser criticado pelos adeptos e revelou preocupação pelos oito golos sofridos pelos leões em quatro jogos na Liga Bwin esta época."Não tenho acesso à comunicação que sai e o que me custa mesmo é perder jogos, olhar para a tabela, para a percentagem de vitórias e ver equipas a lutar pelos nossos objetivos e estão muito à frente. Equipas que estão a lutar por eliminatórias, equipas que têm ido ao playoff... com o Mathieu tive o mesmo problema, com Slimani tive o mesmo problema, foi sempre com jogadores importantes para os adeptos. Faço o que preciso para ganhar jogos. Eu tenho uma memória longa e já vi vários treinadores a passarem aqui. Salvaguardei vários vezes e disse que o momento podia mudar. Não durmo tantas horas porque a equipa sofre vários golos, acordo mais cedo. Não ligo ao resto. Sei que no futebol não existe razão. Também já fui adepto e sei como as coisas são. Na minha cabeça acredito que podemos dar a volta e ganhar os jogos que faltam. Não gosto de perder nem de estar longe dos primeiros lugares. Uma equipa que sofre oito golos, todos se lembram do treinador. Amanhã posso ser despedido e pode vir outro para aqui e passar pelo mesmo. [Sérgio] Conceição já passou pelo mesmo, vários passaram. Vou encarar isto de frente. Só quero ganhar ao Estoril e ficará tudo um bocadinho melhor", frisou."Temos de provar todos os dias. Sou o 13.º melhor treinador da Liga, estamos em 13.º. Penso o mesmo sobre mim, sobre a equipa, as palavras são de um presidente que acredita no treinador. Em relação à relação com a direção é a normal, que sempre tivemos. Nós discutimos em casa porque eu tenho de fazer o meu papel, defender o grupo. O presidente tem de conjugar todas as vontades dentro de uma organização muito maior que o futebol, e depois todas as questões à volta da equipa desaparecem com vitórias"."Em relação ao apoio, volto a dizer que os sportinguistas têm sido muito corretos no apoio. Estiveram semper lá nos momentos mais difícil, o ano passado também foi assim. Olham para a equipa e veem que é uma equipa que dá tudo, mas que naturalmente comete erros. Nestas fases a direção não precisa de me apoiar. É algo que precisam de fazer quando entendem, eu sinto-me bastante confortável aqui com vocês. Com vitórias eu sinto-me bem, isso é que é importante. Como sinto que podemos ganhar os jogos todos sinto-me bem acompanhado, gosto dos meus jogadores", concluiu.